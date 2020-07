"Pued" eröffnet teilweise

So öffnet in Haspe heute die Bäckerei Borggräfe ihre Filiale auf dem Alten Brandtgelände und morgen das das PhysioVital-Team. Weitere Anbieter in dem Zentrum folgen.

Das Gesundheitszentrum soll neben den Discountern auf dem ehemaligen Brandtgelände einen Gesamtwert als Quartierszentrum schaffen. Und zwar gerade für eine älter werdende Bevölkerung, sagt Projektentwickler Dirk Grünhagen.

15 Wohnungen gibt es dort; wer dort einzieht, hat die Tagespflege des Roten Kreuzes praktsich direkt nebenan, falls sie gebraucht wird. Etliche Gesundheitsanbieter von der Ergotherapie bis zum Psychologen sind dort an einer Stelle zusammen, eine Apotheke sowieso - und einkaufen kann man neben an auch noch.