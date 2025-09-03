Navigation

Punktlandung: Lady Gaga bringt neues «Wednesday»-Lied heraus

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 16:24

Das «Wednesday»-Publikum und Lady-Gaga-Fans haben allen Grund zur Freude. Bei Netflix kann man neue Abenteuer der schrägen Internatsschülerin sehen. Und von Lady Gaga gibt es dazu Neues zu hören.

Lady Gaga
© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Streaming

Berlin (dpa) - Punktgenau zu den frischen «Wednesday»-Episoden bringt Weltstar Lady Gaga ein neues Lied für den Netflix-Welterfolg heraus. «The Dead Dance» ist ein schneller, melodischer und eingängiger Popsong, zu dem die Schauspielerinnen Emma Myers (Enid) und Evie Templeton (Agnes) auf der Bühne eines historischen Balls als Ballerinas performen. 

Die beiden führen dabei einen Tiktok-tauglichen Tempeltanz auf. Der Gag: Die «Wednesday»-Figur Agnes wird zwischendurch immer wieder unsichtbar und lässt ihre Freundin dadurch scheinbar in der Luft schwebend tanzen. 

Das Lied «The Dead Dance» erschien am Mittwoch bei Streamingdiensten, das Video wurde im Laufe des Tages erwartet. Zugleich veröffentlichte Netflix die zweite Hälfte der zweiten «Wednesday»-Staffel. Lady Gaga spielt in dem Streaming-Hit die Rolle der Nevermore-Lehrerin Rosaline Rotwood.

© dpa-infocom, dpa:250903-930-992455/1

Weitere Meldungen

Natascha Ochsenknecht: «Bei Jimi leuchtete Ampel dunkelrot»

Kino & TV In einem Interview spricht Moderatorin Natascha Ochsenknecht über ihre drei Kinder - insbesondere über Sohn Jimi Blue und dessen Gerichtsverfahren.

Natascha Ochsenknecht

Otto Waalkes bekommt Fernsehpreis für sein Lebenswerk

Kino & TV Als Otto Waalkes erstmals im Fernsehen zu sehen war, war Willy Brandt noch Kanzler. Nun wird der Komiker für seine lange Karriere ausgezeichnet.

Otto Waalkes

Wotan Wilke Möhring statt Elton bei «Wer weiß denn sowas?»

Kino & TV Jahrelang sind Elton und Bernhard Hoëcker in der Quizshow «Wer weiß denn sowas?» gegeneinander angetreten. Damit ist nun Schluss, denn Elton hat Tschüss gesagt.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring
skyline