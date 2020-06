QR-Code bei Restaurantbesuch

Nicht nur Kneipen und Restaurants, auch Unternehmen können Gastident nutzen. Es funktioniert so: Restaurants oder andere Unternehmen registrieren sich bei Gastident und bekommen dafür einen QR-Code zum Ausdrucken. Das ist kostenlos und erleichtert den Rest: Der Gast scannt den Code mit dem Handy und kann dann am Tisch seine Daten eingeben. Verlässt er den Betrieb oder das Restaurant, scannt man den QR-Code wieder und wird so ausgeloggt.

Die Sache ist sicher und erfüllt den Zweck, dass im Notfall das Gesundheitsamt die Infektionskette nachverfolgen kann.

Link: www.hagen.gastident.de