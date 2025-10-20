Navigation

Queen-Gitarrist: Denke die ganze Zeit an Freddie

Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 04:00

Freddie Mercury ist immer noch präsent für seine Bandkollegen. Leadgitarrist Brian May erzählt, wie sehr ihn Freddies Geist im Alltag begleitet.

Queen Gitarrist Brian May bei Musical "We will rock you"
© Bernd Weißbrod/dpa

Rockikone

Stuttgart (dpa) - Auch 33 Jahre nach seinem Tod bleibt Rockikone Freddie Mercury ein steter Begleiter seiner Bandkollegen. Er denke «die ganze Zeit» an Freddie, sagte Queen-Leadgitarrist Brian May der Deutschen Presse-Agentur. «Freddie ist Teil unserer DNA und wird es immer bleiben.» Im Alltag habe er ständig Freddies Gesicht vor Augen, berichtete May. «Man kann dann immer vorhersagen, was er denken und sagen würde in irgendeiner Situation.»

Sir Brian May, Leadgitarrist und Songwriter der Band, komponierte Welthits wie «We Will Rock You» oder «The Show Must Go On» - und wurde sogar zum Ritter geschlagen. Der 78-Jährige überraschte die Gäste bei der Premiere des Musicals «We Will Rock You» in Stuttgart mit einer Soloeinlage zum Song «Bohemian Rhapsody». Was hätte Freddie wohl nach dem Schlussapplaus gesagt? «Ich brauche meinen Champagner, Liebling», ist May überzeugt.

© dpa-infocom, dpa:251020-930-182407/1
Queen Gitarrist Brian May bei Musical "We will rock you"
Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran.© Bernd Weißbrod/dpa
Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran.
© Bernd Weißbrod/dpa
Queen Gitarrist Brian May bei Musical "We will rock you"
May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne.© Bernd Weißbrod/dpa
May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne.
© Bernd Weißbrod/dpa
Queen Gitarrist Brian May bei Musical "We will rock you"
May ist ein Mann vieler Talente: So ist er beispielsweise Doktor der Astrophysik und Buchautor.© Bernd Weißbrod/dpa
May ist ein Mann vieler Talente: So ist er beispielsweise Doktor der Astrophysik und Buchautor.
© Bernd Weißbrod/dpa

Weitere Meldungen

«Wicked»-Regisseur bleibt trotz Oscar-Erfolg bescheiden

Kino & TV Bald startet die Fortsetzung des Musicalfilms «Wicked». Teil eins mit Popstar Ariana Grande und Cynthia Erivo holte zwei Oscars. Für Regisseur Jon M.

Regisseur Jon M. Chu

Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers gestorben

Künstlerbesuche «Legende unter Legenden»: Die US-Band Limp Bizkit trauert um ihren Bassisten. Sam Rivers starb im Alter von 48 Jahren.

Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers gestorben

Schlagersänger Roland Kaiser: «Ohne Disziplin geht es nicht»

Künstlerbesuche Täglich Sport, gesunde Ernährung: Sänger Roland Kaiser arbeitet hart für seine Fitness.

Premiere «50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik»
skyline