Querdenkerdemo: Mitarbeiter im Ordnungsamt suspendiert

Oberbürgermeister Erik Schulz hat angeordnet, die beiden Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. Das teilt die Stadt Hagen mit. Parallel dazu laufe eine dienstrechtliche Untersuchung des Vorfalls.

Diese Maßnahme stelle keine Vorverurteilung der Mitarbeiter dar, so die Stadt. Durch die Teilnahme an der Kundgebung sei jedoch die Glaubwürdigkeit der Stadt in ihrer Funktion als Ordnungsbehörde in Frage gestellt. Wer für die Einhaltung der Coronaregeln mit zuständig ist, dürfe keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass er oder sie diese auch akzeptiert.