Raab und Bully bringen Song zu «Kanu des Manitu» heraus

Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 12:03

Stefan Raab und Michael «Bully» Herbig sind in ihrem Song für den neuen «Manitu»-Film «supergeil drauf». Es ist nicht ihre erste musikalische Zusammenarbeit für einen Kinofilm.

Stefan Raab
© Jens Büttner/dpa

Vor Kinostart

Berlin (dpa) - Vor dem Kinostart der Komödie «Das Kanu des Manitu» haben Entertainer Stefan Raab und Regisseur Michael «Bully» Herbig wieder zusammengearbeitet: Sie veröffentlichten heute offiziell ihren gemeinsamen Song «Weil wir so supergeil drauf sind». 

In dem zweieinhalb Minuten langen, eingängigen Lied besingen Raab und Herbig überspitzt veganes Essen, «coole Korksandalen», Hafermilch und Getreideriegel beim E-Bike-Fahren. In der Hook heißt es: «Weil wir so supergeil drauf sind und nur gelegentlich streiten, weil wir um 7 Uhr schon auf sind, und nur gelegentlich breit sind.»

Bei Instagram sind die beiden in einem Video zum Song zwischen kleinen Filmausschnitten mal tanzend und mal entspannt wippend im Schaukelstuhl zu sehen. Ein Nutzer schrieb dazu: «Dieser Film in Kombination mit diesem Song fühlt sich einfach an wie eine Zeitreise in meine Kindheit». Schon Tage vor der Veröffentlichung kursierten Auszüge des Songs bei Instagram und Tiktok. 

Raab steuerte «Space Taxi» zu «(T)Raumschiff Surprise» bei

Mit «Das Kanu des Manitu» kommt am Donnerstag (14. August) nach fast 25 Jahren die Fortsetzung des Kultfilms «Der Schuh des Manitu» in die Kinos. In den Hauptrollen der Western-Komödie sind neben Herbig wieder Christian Tramitz und Rick Kavanian dabei. 

Raab hatte 2004 mit «Space-Taxi» den Soundtrack zum Herbig-Film «(T)Raumschiff Surprise - Periode 1» beigesteuert. Das Lied hielt sich damals wochenlang in den deutschen Charts.

