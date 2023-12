Rabatt auf Stadtgutschein

Der kann in rund 40 Geschäften, Restaurants und Freizeit-Einrichtungen in Hagen eingelöst werden. Wer den Gutschein verschenkt, stärkt also den heimischen Handel und die heimische Gastronomie. Bis Heiligabend gibt es zu jedem gekauften Gutschein einen Bonus in Höhe von 20 Prozent. Wer also einen Gutschein im Wert von 40 Euro kauft, bekommt 10 Euro dazu. Das Hagen City Guthaben kann im M12 in der Mittelstraße gekauft werden.

Link: https://hagen.city/guthaben