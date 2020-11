Rabiater Ladendieb

Der 14-Jährige wird von Mitarbeitern aufgehalten. Dagegen wehrt er sich mit Händen und Füßen. Er wird am Boden fixiert. Die Polizei kommt, der alkoholisierte Jugendliche ist kaum zu bändigen. Er beleidigt alle Umstehenden - die Polizei verzichtet aus Jugendschutzgründen auf inhaltliche Details. Danach geht es in die Jugendeinrichtung, in der der junge Mann wohnt. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Bereits am Vortag war er bei einem Parfümdiebstahl in einer Drogerie erwischt worden.