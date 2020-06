Radbrücke wird gebaut

Die Brücke soll im Mai kommenden Jahres fertig sein. In dieser Zeit muss der Fuß- und Radweg im Bereich der Baustellenzufahrt gesperrt werden. Es handelt sich um den Abschnitt an der Nordostseite der B54 vom Vorhaller Kreisel bis zur Kreuzung Brünninghausstraße auf der Herdecker Straße. Radfahrer und Fußgänger sollten in diesem Zeitraum bitte die gegenüberliegende Straßenseite nutzen.