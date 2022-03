Radeln und Industriekultur

35 Kilometer ist die Route lang und startet und endet an den Elbershallen. Auf der Strecke liegen zum Beispiel der Steinbruch in der Donnerkuhle und der Hauptbahnhof. Insgesamt fünf Routen soll es am Ende geben. Die erste führt durch den Hagener Norden, die dritte im Süden soll auch bald erscheinen. Das ganze Projekt ist ehrenamtlich organisiert. Karl-Heinz Kubas vom Rad-Sport-Club Hagen freut sich, dass die zweite Route endlich fertig geworden ist.

