Radio Hagen Oktoberfest 2025

Fassanstich mit Radio Hagen Moderator Timo Hiepler

Pünktlich um 19:30 Uhr hieß es: „O'zapft is!"

Den traditionellen Fassanstich übernahm in diesem Jahr wieder Radio-Hagen-Moderator Timo Hiepler.

Mit dem Holzhammer in der Hand und einem breiten Grinsen im Gesicht setzte er den ersten Schlag – und das Bier floss ohne größere Zwischenfälle.

Timo Hiepler beim traditionellen Faßanstich © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen Timo Hiepler beim traditionellen Faßanstich © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Musik, Maß und Münchner Flair

Für die Musik sorgte am Abend die Band Dreisam – direkt vom Münchner Oktoberfest angereist.

Mit Blasmusik und Stimmungshits heizten sie dem Publikum ordentlich ein.

Die Gäste tanzten auf den Bänken, sangen lauthals mit und machten die Stadthalle zu einem kleinen Stück München – nur eben mit Hagener Charme.





© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Maßkrugstemmen sorgt für Muskelkater und Jubel

Ein Highlight des Abends: das Maßkrugstemmen.

Frauen und Männer - jeweils zu acht, traten gegeneinander an – jeder mit einem vollen Maßkrug in der Hand, der Arm ausgestreckt.

Wer den Krug am längsten oben hielt, durfte sich nicht nur über Applaus, sondern auch über ein Ticket für das Oktoberfest 2026 freuen!

Bei den Männern gewann der Titelverteidiger des letzten Jahres fast wieder! Dieses Jahr gab es aber zwei Gewinner.

© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Feiern bis spät in die Nacht – und morgen geht's weiter

Noch weit nach 22 Uhr wird in der Stadthalle weitergesungen, getanzt und gefeiert.

Zwischendurch sorgen kleine Showeinlagen und Wettbewerbe auf der Bühne für Unterhaltung – und natürlich fließt das Bier weiter in Strömen.

Und wer heute nicht dabei war, hat noch eine Chance: Am Samstagabend geht das Radio Hagen Oktoberfest in die zweite Runde – mit Livemusik, Maßkrugstemmen, Dirndl, Lederhosen und jeder Menge Wiesn-Feeling.





© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen