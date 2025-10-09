Radio Hagen tanzt in den Mai!

Am Donnerstag, den 30. April 2026, verwandelt sich die STADTHALLE HAGEN in die perfekte Location für eine unvergessliche Party zum Tanz in den Mai. Ab 20:00 Uhr öffnen sich die Türen, und es erwartet euch eine ausgelassene Nacht voller Musik, großartiger Liveband, Tanz und bester Stimmung – genau so, wie man den Mai gebührend begrüßt.

Sichert euch die Tickets online:

Die Tickets sind ab dem 10. Oktober 2025 im Vorverkauf erhältlich in der KONGRESS- und EVENTPARK STADTHALLE HAGEN, Wasserloses Tal 2, 58093 Hagen. Sichert euch rechtzeitig Tickets und feiert mit, wenn ganz Hagen in den Mai tanzt!