Radio soll in der Stadt bleiben

Es ist ein starkes Bekenntnis für unseren Radiosender am Standort Hagen. Der Rat hat mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der er klar sagt: Radio Hagen gehört mit einer eigenen Redaktion in die Stadt. Hintergrund sind Überlegungen auf Landesebene, lokale Radiostationen aus Kostengründen in Funkhäusern an zentralen Standorten zusammen zu legen. Radio Hagen sei Teil des Katastrophenschutzes - das habe sich beispielswiese bei der Hochwasserkatastrophe 2021 gezeigt.

