Radweg am Hengsteysee sicherer

Der Boeler Martin Erlmann hatte sich darum bemüht, dass die Schienen mit einem Gummiprofil versehen werden, so dass man sie gefahrlos überfahren kann. Genau das hat die Stadt in diesen Tagen machen lassen, so Erlmann. "Ich bin sicher, dass der Ruhrtalradweg an dieser Stelle sicherer geworden ist."

Immer wieder waren Radfahrer im spitzen Winkel in die Schienen geraten und gestürzt.