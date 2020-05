Räuberische Erpressung

Ein Fremder bat ihm in der Nähe des Sparkassenkarrees Betäubungsmittel an. Der 20-jährige Mann ging auf das Angebot nicht ein. Wenig später bat man ihn um Kleingeld. Ein weiterer Mann forderte 30 Euro, sonst würden Bekannte von ihm den 20-Jährigen zusammenschlagen. Das Opfer holte das Geld von der Bank und übergab es den Männern. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Badstraße. In der Heinitzstraße konnte die Polizei einen der Täter fassen. Er hatte Betäubungsmittel bei sich und war bereits zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Der Täter kam in Polizeigewahrsam, weil seine Identität nicht ermittelt werden konnte. Ihn erwarten jetzt zwei Strafanzeigen wegen Räuberischer Erpressung und des Besitzes von Betäubungsmitteln.