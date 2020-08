Randale in der Alleestraße

Es war gestern etwa gegen kurz vor 22 Uhr. 20 Personen auf der Straße schreien sich an, berichtete ein Anrufer der Polizei. Sie fuhr mit starken Kräften zur Alleestraße hin und fand eine Ansammlung vor. Auf Facebook wurde von einer Rauchbombe erzählt,. Die Polizei berichtet: Es war ein lauter Knall zu hören, ähnlich einem Böller, ein Rauchkörper wurde auf die Straße geworfen. Beides kam aber nicht von der Polizei. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, es wurden mehrere Anzeigen geschrieben. Warum der Streit da entstanden ist, will die Polizei nun ermitteln.