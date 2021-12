Randale mit falschem Impfpass

Er war mit dem gefälschten Pass in die Rathausapotheke gegangen, um ihn digitalisieren zu lassen. Die Mitarbeiterin dort erkannte die Fälschung und wollte den falschen Pass zurückhalten. Das machte den Mann aggressiv; er wollte den Pass an sich reißen und griff die Frau an. Letztlich bändigten die Mitarbeiter und der Chef den Mann, die Polizei legte ihm Handschellen an und fand außerdem noch Drogen bei ihm.





Der 18-Jährige muss sich wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse, wegen Körperverletzung und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.