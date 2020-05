Randalierer in Haspe

Als sie ihn aufrichten wollten, wurde er immer aggressiver. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann den Tag über schon mehrere Einsätze ausgelöst und Feuerwehrleute angepöbelt hatte. Mittlerweile war er so stark betrunken, dass er per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Der Mann war dabei so aggressiv und bedrohlich, dass er nach der Untersuchung vorerst festgenommen wurde. In einer Zelle konnte er seinen Rausch ausschlafen.