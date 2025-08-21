Navigation

Rapper Finch: «Diesen Sommer bin ich besonders fleißig»

Veröffentlicht: Donnerstag, 21.08.2025 05:00

Mit dem Moped über Brandenburger Dörfer tuckern – das würde Rapper Finch gerne mal wieder. Doch die Arbeit kommt dazwischen.

Rapper Finch
© Christoph Soeder/dpa

Festivalsaison und Hausbau

Fürstenwalde (dpa) - Während viele Menschen im Sommer verreisen, gibt es für Rapper Finch («Liebe auf der Rückbank») derzeit kaum Zeit für Urlaub und Entspannung. Stattdessen fahre er von Festival zu Festival, sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Der Tag, wo man ankommt, ist meistens auch schon der Tag, wo man wieder losmuss.» 

Direkt an die Festival-Saison knüpft ab Herbst eine Tour des Sängers an. Zudem verrät er: «Diesen Sommer bin ich besonders fleißig, weil mein Hausbau sich gerade dem Ende neigt.» Über seinen Hausbau hat der Rapper bislang nur wenig öffentlich bekannt gemacht.

«Der letzte richtige Urlaub war Ende letzten Jahres in Thailand und Japan», so der Rapper, der mit bürgerlichen Namen Nils Wehowsky heißt. Im April sei er zudem in den USA gewesen. «Das war noch mal Entspannung, aber jetzt heißt es echt arbeiten, arbeiten, arbeiten.» 

Anfang des Jahres brachte Finch sein fünftes Studio-Album «Schluss mit lustig» heraus. 

Sommernächte auf Dorffesten

Der Musiker, der in Fürstenwalde aufwuchs, denkt gerne an die Sommer seiner Jugend in Brandenburg zurück. «Die Sommernächte auf den Dorffesten, die Sommernächte am Strand, die Sommernächte an den Brandenburger Seen, die waren schon echt krass», sagte Finch, der Vater einer zweijährigen Tochter ist. 

«Wenn ich mal ein Jahr habe, wo ich sage, ich mache weniger Auftritte, dann werde ich das auch alles mal wieder nachholen», ergänzt er. Er freue sich darauf, wenn er wieder «Runden über die Dörfer drehen» könne. «Das ist einfach am Geilsten. Freies Wochenende, Rucksack, Sechser Bier hinten drinnen und dann ab an den Strand mit dem Moped.»

© dpa-infocom, dpa:250821-930-936473/1

