Raser: Flucht in Einbahnstraße

Der Mann war am Samstag auf der Kölner Straße durch quietschende Reifen und starkes Beschleunigen aufgefallen. Dann hat er mehrere Autos in Schlangenlinien überholt. Für mehrere Autofahrer war das der Grund, die Polizei auf den Fahrer aufmerksam zu machen. Ein Streife wollte ihn am Bergischen Rung stoppen - der Mann fuhr weiter, und zwar in falsche Richtung in eine Einbahnstraße, dann raste er mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Am Ambrocker Weg wurde er im Rahmen einer Fahndung gestoppt. Der Führerschein ist weg, und es gibt eine Anzeige wegen eines verbotenen Autorennens.