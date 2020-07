Am Sonntag erwischten Beamte einen Audi-Fahrer, der mit 104 km/h durch eine 70er-Zone in Richtung Dahl fuhr. Ein weiterer Audi-Fahrer war auf der Eckeseyer Straße mit 122 km/h in einer 50er-Zone unterwegs. 68 km/h zu viel bedeuten nach Abzug der Toleranz ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 480 Euro Bußgeld.