Rassismus in Kinderbüchern

Die Referentinnen heißen Rose Wambui Kamande und Lisa Hilgers. Sie nehmen die Teilnehmer des Workshops mit auf eine interaktive Reise durch kindliche Literatur. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 24. März anmelden. Der Workshop wird organisiert vom Allerwelthaus und findet online per Zoom statt, die Zugangsdaten gibts bei der Anmeldung. Auch eine andere Aktion paßt zum gleichen Thema: In der Buchhandlung am Rathaus in der Marienstraße gibt es eine Schaufensterpräsentation zu Literatur über Rassismus - noch bis zum 28. März.





Anmeldung zum Workshop: info@allerwelthaus.org, 02331/21410