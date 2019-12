Rat verabschiedet Haushalt

Annähernd genau so groß sind die gesammelten Ausgaben für das Jahr 2021. Positiv: Der Haushalt ist ausgeglichen. Das heißt: es gibt unterm Strich kein Minus in der Jahresrechnung. Was es aber noch gibt, das sind die aufgelaufenen Kassenkredite. Die kann man mit einem Dispokredit vergleichen. Aber auch hier hat die Stadt Erfolge zu verzeichnen: Von einstmals 1,2 Milliarden Euro sind diese Kassenkredite auf unter eine Milliarde gesunken.