Ratskeller in den Startlöchern

Die Pächterin hofft, dass sie spätestens im Mai eröffnen kann, sofern es die Corona-Regeln hergeben. Alles wird sich dabei ums Bier drehen, das sowohl vom Hahn als auch per Flasche angebotern wird. Dazu gibt es Hausmannskost aus der Küche. Darüber hinaus sind speziell am Wochenende diverse Events geplant, so Desiree Ronge.

© Radio Hagen