Raubüberfall: Drei Männer verhaftet

Der Raubüberfall war am Freitag: Zwei maskierte Männer dringen kurz vor Ladenschluss in den Supermarkt in Helfe ein und fordern Bargeld. Die Forderung unterstreichen sie mit einem Messer. Die Sofortfahndung der Polizei führt Festnahme eines 23-Jährigen. Kurze Zeit später klicken bei zwei weiteren Männern die Handschellen. Alle sind in Untersuchungshaft und schon seit längerer Zeit verdächtig. Die Polizei geht davon aus, dass sie auch für andere Raubüberfälle in den letzten Wochen verantwortlich sind. Nach dem Raub im Supermarkt hatten die Täter einen weißen Audi A 4 als Fluchtfahrzeug genutzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Insassen des Autos oder andere sachdienliche Informationen geben geben können.