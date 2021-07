Raubüberfall in Altenhagen

Ein 30-Jähriger ging heute morgen gegen halb vier an einem Supermarkt an der Altenhagener Straße entlang. Zwei Männer sprachen ihn an, dann traten sie ihn und schlugen ihn zu Boden. Die Männer nahmen dem Mann das Handy und sein Portemonnaie ab und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Eine Stunde nach der Tat rief er die Polizei. die stellte fest, dass er 2,2 Promille hatte. Nun versuchen die Polizisten, die Sache aufzuklären - und Zeugen wären hilfreich.





Beschreibung: Der Mann beschrieb beide Männer als ca. 1,80 - 1,85 m groß, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen des Raubes, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.