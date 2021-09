Rauchhaus für die Feuerwehr

2,5 Geschosse hat es, und sein Sinn ist es, Brandrauch durch die Zimmer und Geschosse zu schicken. Das dient dann der Brandaufklärung. Wie schnell Rauch sich im Haus verteilt., wie schnell er die Treppenhäuser unpassierbar macht - das lässt sich mit dem Rauchhaus demonstrieren. Der zuständige Beigeordnete Sebastian Arlt hat das Gebäude am Dienstag der Feuerwehr übergeben. All zu viele gibt es von solchen Gebäuden nicht: In NRW sind es 20.