Razzia gegen Hagener Rocker

500 Polizeibeamte und Spezialeinsatzkräfte haben an insgesamt 28 Stellen in Nordhrein-Westfalen Objekte durchsucht, davon allein 19 in Hagen. Hintergrund ist das Verbot des Vereins Bandidos Hohenlimburg/Witten und der dazugehörigen Gruppe Los Compadres Hagen durch das Innenministerium. Bei den Durchsuchungen wurden Vermögenswerte der Rocker beschlagnahmt - unter anderem Motorräder.