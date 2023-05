Razzia gegen Mafia

Die Durchsuchungen haben in in Europa und in Deutschland zeitgleich begonnen. Heute früh um 4:00 Uhr waren die Spezialeinsatzkräfte in der Sternstraße in Wehringhausen. Dabei untersuchten Polizisten des Landeskriminalamtes die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und eine Garage. Der Verdächtige soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm und weiteren Festgenommenen wird Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, Bandenbetrug und Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.





Über den Festgenommenen in Hagen ist derzeit nichts weiter bekannt. Er wurde mit verbundenen Augen abgeführt.