Razzia wegen Drogen und Waffen

Die Ermittlungen werden von den Behörden in Hessen aus geleitet. Sie sprechen von einem koordinierten Schlag gegen Drogen- und Waffenhändler. Mehrere Mitglieder zweier deutschlandweit agierender Tätergruppierungen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität wurden festgenommen. Ihnen wird die gewerbs- und bandenmäßig organisierte illegale Einfuhr und der Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen sowie der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Das SEK war nicht nur am Elbersufer bei uns in Hagen im Einsatz, zeitgleich wurden insgesamt 34 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.