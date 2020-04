Reaktion der Deutschen Post

Das Team der Brief- und Paketzustellung wird in Hagen um 20 neue Mitarbeiter erweitert. Die Deutsche Post bittet Kunden wegen der aktuellen Corona-Situation, auf DHL-Services wie Packstationen, Ablageverträge oder eine Zustellung beim Wunschnachbarn zurückzugreifen. In Hagen beschäftigt die Deutsche Post etwa 170 Mitarbeiter in der Zustellung.