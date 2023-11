Real wird REWE

Der Mein-Real-Markt in Haspe soll von REWE übernommen werden. Bundesweit werden die Filialen der Supermarktkette Real werden bald ganz vom Markt verschwinden. Die letzten 45 Märkte sollen Ende März schließen, teilte das Unternehmen mit. Außerdem gehen 14 Märkte an den Konkurrenten Rewe, drei Filialen an Kaufland und ein Markt wird von Edeka übernommen.

© Pixbay