Regatta am Harkortsee

Der Club am Harkortsee arbeitet seit längerer Zeit an der sportlichen Inklusion. Und das bereichert die Regatta um vier inklusive Segler. Segler aus unserem Gebiet können sich auch spontan noch anmelden: Der Meldeschluss ist am Wettkampftag um 11:30.

Für Besucher ist eine Regatta alleine schon wegen des Bildes auf dem Wasser schön, dazu gibt es turniergemäße Verpflegung mit Kaffee, Bier und Grill.