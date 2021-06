Regenbogengala

Um auch allen weiteren Interessierten die Möglichkeit zu bieten, diesen außergewöhnlichen Abend zu erleben, wird die Gala live gestreamt. Wer den Stream erleben will, der muss mindestens 10 € spenden, nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. So kann man die Veranstaltung zuhause auf dem Sofa genießen. Der spartenübergreifende Benefizabend, dessen kompletter Erlös an die AIDS-Hilfe Hagen und Luthers Waschsalon geht, wird dieses Mal ausschließlich von Ensemblemitgliedern des Theaters gestaltet, die einem Regenbogen gemäß, ein buntes und schillerndes Programm präsentieren.}

Alle Infos zu den Spenden-Tickets für den Stream gibt es unter www.theaterhagen.de.

Bei Fragen zu diesem digitalen Angebot, zum Procedere oder zu Spendenquittungen gibt es eine Service-Telefonnummer. 02331 / 207-4000