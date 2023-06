Regenbogengala im Theater

Die Regenbogengala im Theater Hagen hat richtig viel Geld gebracht. Durch Ticket-Einnahmen und Spenden kamen 14.087,80 Euro zusammen. Der gesamte Erlös geht zu gleichen Teilen an die Hagener Aidshilfe und an Luthers Waschsalon. der Anlaufstelle der Diakonie für Menschen ohne Wohnung oder in ähnlich prekären Situationen.

© Otto Hagedorn/Theater Hagen