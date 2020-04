Regional im Netz kaufen: Marktschwärmer

"Marktschwaermer" funktioniert mit dem Internet als Plattform. Man bestellt im Netz, zahlt imNetz und holt an einer Marktschwärmerstelle die waren ab. Das gibt es schon in Herdecke. Die Hagenerin Nicole Grothe will diese Idee auch in Hagen etablieren.

Die Kunden können also im Internet aussuchen und bezahlen. Sie müssen aber nicht von einem Erzeuger zum anderen fahren, um die Waren dann abzuholen.

Netz: https://marktschwaermer.de/de