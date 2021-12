Rehbein soll in den Landtag

Rehbein hat in seiner Wahlrede die Themen angesprochen, mit denen er den Wahlkampf bis zum Mai bestreiten will. Es dürfe keine Themen geben, die nicht angesprochen werden dürfen. Man müsse die Probleme der Menschen ernst nehmen und zuhören. Rehbein nannte die Sicherheit in allen Stadtteilen und bringt schwerpunktbezogene Videoüberwachung ins Gespräch.





Ein weiterer Punkt: In Sachen Hochwasserschutz müssten die Standortbedingungen optimiert werden. Wichtig sei auch, die Wirtschaft zu unterstützen - die Stichworte hier: Energiekosten, Dekarbonisierung und: Hagen habe eine Chance, Wasserstoffmodellregion zu werden.





Außerdem will Rehbein die Verkehrsbelastung durch die Baustellen auf der A 45 und der A 1 in den Fokus nehmen. Bürger und Unternehmen müssten von der aktuellen Verkehrssituation entlastet werden.