Reinigungsaktion Hochschulviertel

Alle interessierten Hagener konnten an der Kita "Kinderoase Tondernstraße" (Tondernstraße 24) an der Reinigungsaktion teilnehmen. Für alle Helfer gab es Müllsäcke und Handschuhe, die ihnen zur Verfügung standen. Im Anschluss an die Aktion gab es eine kleine Stärkung von der Stadtbäckerei Kamp.