„Reise ins Impfzentrum“ heißt das Konzept. Wenn ältere Hagener mit der nervenden Prozedur der Impfterminvergabe nicht zurande kommen, dann greift dieses Konzept. Das Reisebüro an der Springe und das Reisebüro Klinke übernehmen nehmen die Terminabsprache mit dem Impfzentrum – und zwar kostenlos. Die beiden Reisebüros nehmen montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr Anrufe entgegen. Bei Bedarf organisieren sie auch die Fahrt dorthin: „Die Logistik von Reisebüros ist perfekt dazu geeignet“, sagt Fehske. Er arbeitet daran, dass diese Fahrten zum Beispiel mit dem Taxi über Spenden finanziert werden. Aber besser ist es, man geht davon aus, die eigentliche Fahrt selbst bezahlen zu müssen. Auch diese beiden Reisebüros machen ihre Terminkoordination kostenfrei. Ein weiteres Angebot: Das Reisebüro kümmert sich auch darum, wenn im Impfzentrum kurzfristig Termine frei werden und vermittelt die an Impfberechtigte. An der Initiative ist der Hagener Unternehmerverein maßgeblich beteiligt.

Info: Reisebüro an der Springe: 02331 / 280 18, Reisebüro Klinke: 02331 / 820 31