Reisebüros: Lage katastrophal

Deutschlandweit plant eine Facebookgruppe von Reisebüromitarbeitern Protestaktionen. In Hagen hat die nicht sonderlich viel Echo hervorgerufen. Aber auch in Hagen sind die Probleme massiv. Die Lobbyarbeit der Branche sei schlecht, klagt Michael Schröder; er hat sein Reisebüro in Boele. Die Büros hätten nicht nur keine Einnahmen, sondern es müssten auch enorm viele Provisionen für abgesagte Reisen zurückgezahlt werden. Es gebe zwar Gespräche mit Bundestagsabgeordneten – aber Hilfe für die Branche ist erst einmal nicht in Sicht.

Die Facebookgruppe heißt: Vorbereitung bundesweite Demo Reisebüros.