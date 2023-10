Reparatur Volmetalstraße läuft

Straßen NRW hat am Montag angefangen, an der Volmetalbrücke der B 54 zu arbeiten. Wie lange die Arbeiten dauern werden, kann der Landesbetrieb im Moment noch nicht sagen, will das aber mitteilen, sobald man es absehen kann.

© Majlinda Shaqiri