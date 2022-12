Restmüll, Altpapier und gelbe Säcke

Den Abfuhrkalender gibt es zum Beispiel online - auf der Homepage oder in der App des Entsorgungsbetriebs. Letztere bietet Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, sich an Leerungs- und Abholtermine der Restmüll- und Altpapiertonnen sowie der gelben Säcke erinnern zu lassen.

Eine klassische gedruckte Kalendervariante bekommt man aber auch - und zwar kostenlos an vielen Stellen in der Stadt.

Hier bekommt man die gedruckte Version

Der gedruckte Kalender ist ab sofort an der Müllverbrennungsanlage, den Wertstoffhöfen Haspe und Obernahmer sowie beim Pförtner am HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße erhältlich. Weitere Ausgabestellen sind das Rathaus I, die Kundencenter der Hagener Straßenbahn, Lotto und Deutsche Post Heyn in Vorhalle und die Bürgerämter. Die Ausgabe der Kalender in der Schwerter Straße findet wieder an der Tankstelle gegenüber des Boeler Bürgeramtes statt. Am Berliner Platz können die Kalender im Sozialen Rathaus abgeholt werden.