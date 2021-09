Rettet die Clubs – versorgt die Fluthelfer

Sie sind unter dem Motto "Rettet die Clubs" in ganz Deutschland unterwegs. Bei ihrer Station in Hagen wollten sie aber auch etwas für Fluthelfer machen. Der Musiker Michael Beckmann und Toten Hosen-Tour-Caterer Ole Plogstedt haben Extrabreit in der Pelmke erst eine signierte Gitarre zum Versteigern überreicht.