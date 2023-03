Rettung der Amphibien

Sie kontrollieren täglich den neu aufgestellten Zaun direkt vor der Kita und transportieren die gefundenen Amphibien zurück in den See. Da viele Amphibien auf den Straßen überfahren werden, hat die Biologische Station zusammen mit dem Hagener Wirtschaftsbetrieb Zäune im Stadtgebiet aufgestellt, um die Molche dort einzufangen und wieder in Gewässern auszusetzen.

© Radio Hagen