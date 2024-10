Rezession: Alarmruf der Kammern

Drei Industrie- und Handelskammern in Südwestfalen haben heute Alarmzeichen in Sachen Konjunktur gegeben. Und dahinter kann man sich ein dickes Ausrufezeichen denken. Die Kammern Siegen, Hagen und Arnsberg haben einen Konjunkturbericht abgegeben. Die Deindustrialisierung unserer Region habe begonnen, sagt Ralf Stoffels, Präsident der Kammer in Hagen.

© Radio Hagen