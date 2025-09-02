Riesenchance für junge Leute

Die jungen Leute erhalten eine individuelle Studien- und Berufsorientierung. Es gibt Kurse in Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik und Informatik sowie Persönlichkeitscoaching zur Stärkung von Motivation und Selbstvertrauen.

Seit 2021 werden die TalentKollegs gemeinsam vom Land und den beteiligten Städten gefördert. Die fachliche Umsetzung verantworten die Hochschulen in enger Abstimmung mit dem NRW-Zentrum für Talentförderung.

Im letzten Jahr haben etwa 7.000 Jugendliche in ihrer Freizeit an den Kursen, Workshops und Ferienakademien der TalentKollegs teilgenommen.