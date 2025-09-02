Riesenchance für junge Leute
Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 10:04
Die Zukunft der TalentKollegs Ruhr in Gelsenkirchen, Hagen und Oberhausen ist bis 2027 gesichert. Das Land NRW und die beteiligten Kommunen und Hochschulen haben die Kooperationsvereinbarungen verlängert. Ziel ist es, Jugendlichen, unabhängig von sozialer Herkunft, eine erfolgreiche Bildungsbiographie zu ermöglichen.
Die jungen Leute erhalten eine individuelle Studien- und Berufsorientierung. Es gibt Kurse in Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik und Informatik sowie Persönlichkeitscoaching zur Stärkung von Motivation und Selbstvertrauen.
Seit 2021 werden die TalentKollegs gemeinsam vom Land und den beteiligten Städten gefördert. Die fachliche Umsetzung verantworten die Hochschulen in enger Abstimmung mit dem NRW-Zentrum für Talentförderung.
Im letzten Jahr haben etwa 7.000 Jugendliche in ihrer Freizeit an den Kursen, Workshops und Ferienakademien der TalentKollegs teilgenommen.