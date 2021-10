Risiken für Konjunktur

Wachsende Risiken bedrohen die Erholung der Konjunktur in Hagen und der Region. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer hervor. 451 Unternehmen haben sich an der Umfrage zwischen Ende August und Mitte September beteiligt. Dabei wurde klar: Fast drei Viertel der Unternehmen vor allem aus der Industrie sehen steigende Energie- und Rohstoffpreise als das größte Risiko für ihre Entwicklung an.

© Thomas Marotzke für Radio Hagen