Roboterwettbewerb zum Thema "Future Food"

Die insgesamt sechs Teams aus Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis präsentierten ihre selbst gebauten und programmierten Roboter zum Motto "Future Food" - und traten gegeneinander an. Es wurden symbolische Aufgaben mit den Robotern auf einer speziellen Spielmatte bewältigt und gezeigt, wie wichtig es ist sich mit der Ernährung der Zukunft, ihrer Produktion und innovativen Lösungen auseinanderzusetzen.

Das Fichte-Gymnasium landete, hinter den Teams aus Schwerte und Hattingen, auf dem 3. Platz.

Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Regionalentscheide, wo sie gegen die Gewinnerteams aus anderen Lokalwettbewerben antreten werden, um einen Platz im NRW-Finale am 28. Juni 2025 in Mülheim an der Ruhr zu sichern.