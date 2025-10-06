Navigation

Rock am Ring ausverkauft - Rock im Park «steuert darauf zu»

Veröffentlicht: Montag, 06.10.2025 14:11

Das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring ist erst wenige Wochen her, da gibt es schon Neues zum Open Air im nächsten Jahr.

Rock im Park 2025
© Daniel Karmann/dpa

Zwillingsfestivals

Nürburg/Nürnberg (dpa) - Das Musikspektakel Rock am Ring im Juni 2026 mit Stars wie Linkin Park und Iron Maiden ist bereits ausverkauft. «So früh wie noch nie in der Geschichte des Festivals», teilten die Veranstalter mit. «Mit 90.000 verkauften Weekend-Tickets markiert das einen historischen Meilenstein.»

Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel und sein Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. Auch Rock im Park steuere auf ein ausverkauftes Festivalwochenende zu, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:251006-930-128365/1

