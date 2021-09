Rockerprozess

Fünf Bandidos sind gestern am Hagener Landgericht verurteil worden. Vier von fünf Rockern haben Bewährungsstrafen zwischen zehn und 21 Monaten gekriegt. Nötigung und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung waren die Gründe. In einem Fall auch der Besitz einer halbautomatischen Waffe.